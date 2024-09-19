伍鵬志：我想神虎神駒贏多1、2場三級賽

伍鵬志將於週日（9月22日）派出「神虎龍駒」在沙田出爭三級賽慶典盃（1400米讓賽），期盼該駒可再次施展以往跑同場同程賽事時的威力，從而克服負頂磅上陣的挑戰，奪魁而回。

「神虎龍駒」在愛爾蘭出生，迄今合共12次競逐沙田1400米賽事，取得6勝2位的佳績。然而，該駒從未在負磅超過133磅的情況下角逐，而牠今仗更須負頂磅135磅上陣，因此馬兒必須交出比以往更出色的表現，方有望戰勝同場其餘6匹對手。

伍鵬志說：「『神虎龍駒』狀態良佳，操練表現也相當出色，但我的唯一憂慮是牠須在這項三級賽中負頂磅135磅出賽。牠只是一匹體型細小的賽駒，因此這對牠而言考驗更大，但牠質素上乘，今次可望有好表現。」

「馬兒歇暑後佳態洋溢，所以我們部署牠角逐1400米賽事，下一仗牠將會佩戴眼罩競逐1200米賽事（於10月20日舉行的二級賽精英碗）。我相信馬兒可於週日交出佳作。」

「神虎龍駒」以往在英國服役時由伯特訓練，曾在當地取得3捷，最長勝出途程為1200米。該駒來港加盟伍鵬志馬房後屢創佳績，目前評分高達111分，累計總獎金逾1,346萬港元。伍鵬志希望「神虎龍駒」今仗能躋身前列，再添獎金進賬。

「長遠來說，我希望馬兒能再奪一至兩項三級賽錦標。視乎賽程的編排而定，如果有合適的一班賽，牠也可能出爭。」

此外，上屆慶典盃冠軍及季軍馬匹「健康愉快」及「中華盛景」均會崔護重來列陣此賽，分別由蔡明紹及艾道拿策騎。

伍鵬志在2023/24年度馬季收穫甚豐，摘下多項三級賽桂冠，他當然盼望週日能再添三級賽殊榮。與此同時，他旗下的「綠族無限」將於9月29日在日本中山競馬場出爭短途馬錦標（1200米一級賽），而該駒的備戰進度也令他十分滿意。

「綠族無限」屆時將與另一香港短途佳駟「維港智能」同場交鋒，伍鵬志對此表示：「馬兒安頓得很好。當地過去數天的天氣很熱，所以牠正恢復過來，看來一切正常。」

另一方面，繼「浪漫勇士」、「加州星球」及「賢者無敵」3匹一級賽盟主均在週二（9月17日）的試閘中交出優異表現後，上屆富衛保險冠軍一哩賽（1600米一級賽）冠軍「永遠美麗」今早也在沙田進行試閘。

「永遠美麗」最終在潘頓胯下以第7名過終點，落後首名衝線的「手錶之星」三又四分三馬位，締速1分12.32秒。