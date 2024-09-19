今期3T六寶有多寶！

周日沙田跑8草2泥，馬迷除了想睇「金鎗六十」榮休歡送儀式，也肯定想知今季首項G3慶典盃冠軍誰屬，而三T及六寶獎都有巨額多寶，更是焦點所在！預計10元一注獨中，三T派彩可高達1800萬元，六寶獎派彩則達1600萬元，切勿錯過博得贏取豐厚彩金機會！

三T頭關第4場，羅廐「聖托里尼」上季新馬賽5戰獲1冠1亞3季全上名，當中最後一戰正是取得突破贏馬，新季有望保持進步。鞍上人田泰安最近親替此駒試泥閘得第3名，加上騎者剛谷草夜賽起孖已見手風回順，此駒做三T頭關馬膽最穩。

三T次關第5場韋廐「不可擋」上仗復出跑直路賽，於蔡明紹胯下快放得第2名，今回改配黃寶妮執韁，比上仗負磅輕了9磅，呼聲高唱，買獨贏之餘可以做馬膽。

三T尾關第6場，呂廐「陽明天空」上季尾在二班谷草追得第6名不俗，今回降三班返兩捷勝途田草一哩，勝算大增，可效法廐侶「瑰麗人生」般落班即贏！

買六環彩只要揀中每關第1名就可以捧走六寶獎，留意尾3場賽事，布文的「智智多寶」及「鈁糖武士」俱排在1檔起步，而潘頓的「氣勢」排2檔及「合夥奔馳」排在3檔，此幾駒本身實力已佔上風，排好檔更惡，捧得。