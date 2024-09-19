呢隻上年贏慶典盃　今次崔護重來！

嚟緊周日沙田賽事，第7場將會上演季內首場三級賽慶典盃1400米草地，今次共有7駒登場，而上屆在此項盃賽跑獲冠、季軍的「健康愉快」及「中華盛景」亦都會再度誓師，兩駒都操足而臨，而且同樣於1400米曾3度報捷，出戰強項又有機會齊齊殺入三甲，值得優先考慮。

上年慶典盃只有6駒角逐，羅富全旗下的「健康愉快」乘住形勢擺前慢放，結果拉士造出22秒41快時間一放到底，今次出馬同樣偏少，跑法主動的「健康愉快」分分鐘又可以再次搶出放頭賺慢步速，埋門試兩課大閘走勢俱好，8歲馬已做足準備，加上羅富全今季尚未贏馬，搏殺心意必堅，隨時就憑此駒取今季首勝兼捧盃。

至於上季在慶典盃跑入季軍的東廐馬「中華盛景」，雖然其後在1600米試出彩虹贏馬，但始終歷來1400米贏過3W最多，此程最為正宗，今次小休縮程再結合本身曾初出即捷，挾新鮮而來威力有望更強，鞍上人艾道拿亦策騎此駒贏過，人馬合拍，尚要排2檔及負121磅不重，條件四正，相信可予「健康愉快」威脅，建議各位買此兩駒連贏及位置Q！

羅富全上季同日起孖

此外，值得留意是，上季同日跑慶典盃，羅富全除了憑「健康愉快」捧得上季首項G3，該日馬房連場出擊，結果有「越駿歡欣」起孖變倍成功，今次羅廐其他場次都有唔少實力馬，好似第6場「明亮天下」上季就曾一出即勝，第3場質新馬「天天耍樂」則是近兩戰全上名，尚有匹第4場「聖托里尼」上季尾贏馬開竅有進步，看來全哥有心大舉出擊，大家要多加提防。