威哥誓以勝利歡送金鎗六十！

今個周日，3屆馬王「金鎗六十」於下午3時10分舉行榮休歡送儀式，此匹26捷兼全球累積最多獎金戰駒，將最後一次同各位馬迷見面，之後就會到日本展開退休生活，相信好多馬迷都會唔捨得佢，無論入場又或是在電視機前面，希望各位到時記得歡送香港世一馬「金鎗六十」！同時，馬王戰友呂健威及何澤堯，肯定都希望在此特別日子交出好成績，大家要秤先此對騎練戰意。

一匹「金鎗六十」，除了為呂健威帶來無限榮譽，更為呂廐帶來盛世，上季威哥更成為了「冠軍威」，從練首度登上冠軍練馬師寶座，相信威哥定必感激「金鎗六十」為自己帶來的一切，而周日送別馬王，此倉亦派出唔少好馬出戰，相信好想贏馬為愛駒踐行。

今期呂健威所派馬中，最多人重視必屬列陣第10場二班1200米草地的「合夥奔馳」，此駒於上季6連勝，實力仍未見底，乃尾場機會最突出之馬。再看上季最後一戰贏「人和家興」，賽績只贏不足一個馬位，但其實末段潘頓發揮淡淡定，似睇住對手來贏，姿態游刃有餘，早前潘頓親試大閘得第2名，可見馬匹小休後狀態依然理想，仍居二班排3檔有利，相信可以完成跨季7連勝！

第6場三班1600米草地，「陽明天空」上季曾在同程擊敗實力馬「話你知」，本身3季初出共交出1冠1季，跑新鮮一樣具備威力，加上呂健威與何澤堯全日唯一合作此駒，搏殺心意不問而知，排6檔咬住步速好衝。

第8場四班1400米草地，「智勇名駒」季內已跑過一仗，當日擺前走直至最後100米才乏力，只輸3個多馬位而回，走勢不俗，省過一仗後料狀態再進，排11檔也要提防。