福伊錦標包尾拉停　火上加油即時唔玩

星期日响法國隆尚出戰G2福伊錦標包尾拉停嘅「火上加油」(Feed The Flame)，雖然賽後檢查並無驗出唔妥，但練馬師巴利於昨日正式宣布，呢匹上季先至出道嘅長途佳駟，正式宣布退役，投身種馬行列。

對於呢匹「火上加油」，香港馬迷响好多轉播嘅法國一級賽，都見過呢匹馬嘅踪影，去季以2戰全勝姿態衝擊法國打吡大賽，雖然不敵「頂級衝力」(Ace Impact)跑第4，不過跟住亦贏番場G1巴黎大賽補數，今年繼續進軍各項大賽，可惜一再敗陣，表現不似預期，最叻一場响G1聖格盧大賽，屈居「譽滿杜拜」之後得第2。

對上2仗嘅失望表現，應該係決定引退關鍵所在，前一仗跑G3香港賽馬會拜倫錦標（Prix Gontaut-Biron Hong Kong Jockey Club），5駒出戰跑入一席毫無威脅梗頸4，上場福伊錦標敗象早呈下，更在杜滿樂胯下過終點後拉停，巴利與馬主商議之後，決定放棄下月再戰法國凱旋門大賽，至於呢匹「皇僕」(Kingman)子嗣由邊一家育馬場接手，就有待稍後公布。