復出有阻滯　歌利巨人放棄周日歐洲大賽

响今屆英王錦標一雷天下響嘅法國賽駒「歌利巨人」，响事先張揚遠征日本盃之前，呢個星期日，原機就鎖定响德國科隆馬場舉行嘅2400米G1歐洲大賽(Preis von Europa)，不過埋門就接到壞消息，馬匹响日前操練之後，腳部受感染有啲發熱徵兆，肯定會錯過呢場復出大戰。

據「歌利巨人」練馬師葛威法透露，馬匹腳部發熱情況唔算嚴重，但錯過咗周日嘅歐洲大賽，依家就要積極幫佢响遠征前搵番場熱身賽，好大可能將會係10月20日隆尚馬場舉行嘅巴黎市議會錦標（Prix du Conseil de Paris）。

「歌利巨人」放棄今場歐洲大賽，其實錯過咗呢場贏馬機會，事關今屆賽事又係冷場只得6駒參戰，因為依家嘅擂台躉，正係上場英皇錦標不敵前駒跑第3嘅藍營「桀驁之戀」（Rebel’s Romance），另一匹過江龍就係來自愛爾蘭，由夏寧敦夫人訓練嘅「風急小港」（Trevaunance），但級數同前駒就難以相提並論。

至於主隊就有兩匹精銳，包括咗今屆德國打吡冠軍「罕貴金屬」（Palladium）、橡樹大賽冠軍「赤楊參天」（Erle），其他馬匹有「簡單直接」（Straight）與Lordano。