潘頓田泰安一生難忘金鎗六十

一代馬王「金鎗六十」光榮退役，在牠精彩的競賽生涯中，潘頓及田泰安想盡方法嘗試將牠擊敗。他們回顧與「金鎗六十」正面交鋒時，均認為這匹香港馬王近乎無懈可擊。

「金鎗六十」歷來31場賽事中僅有5場敗仗，當中3仗由潘頓主轡的賽駒勝出。潘頓先在2022年董事盃夥拍「夏威夷」力壓「金鎗六十」，令「金鎗六十」無緣追平「精英大師」的17連勝紀錄。潘頓其後在2022年香港一哩錦標及今年的冠軍一哩賽，分別憑「加州星球」及「永遠美麗」擊敗「金鎗六十」。

潘頓夥拍「永遠美麗」擊敗「金鎗六十」的一役，也是「金鎗六十」最後一戰。即使「金鎗六十」在該役中只能取得第4名，但潘頓仍對這匹香港馬壇巨星讚賞不已。潘頓說：「『金鎗六十』是我在港策騎以來所見過實力最強的馬匹，牠確實是匹完美的賽駒。首先，無論你在閘後或陣上見到牠，你也會感到無奈，因為你大概知道自己只能爭奪亞軍，牠的實力就是如此出眾。我喜歡牠的爭勝心，也喜歡牠雙耳向後豎起的樣子，以及牠展現的加速力。牠的後勁極為凌厲，鮮有跑這些途程的馬匹能夠跟牠媲美。」

潘頓續說：「隨着出賽經驗增加，「『金鎗六十』的跑法更靈活多變，可居於領放馬之後更為靠前的位置競跑，走內外疊皆可。我們的挑戰一直都是嘗試尋找戰勝牠的方法，但說到底牠只會敗於陣上形勢及欠運。我向來喜歡看到這樣的佳駟出賽，嘗試找出擊敗牠的方法很具挑戰性。很幸運地，我曾數次擊敗牠，但這並不足夠。」

田泰安去年夥拍「浪漫勇士」先後競逐董事盃及香港金盃，最終均不敵「金鎗六十」而屈居亞軍，更是「浪漫勇士」迄今在港唯一2000米賽事敗仗。

田泰安說：「與『金鎗六十』同場爭勝的感覺與別不同，我們必須留意牠何時發力上前，我記得那次策騎『浪漫勇士』時被牠擊敗，感覺並不好受。我當時以為穩操勝券，但最終我只記得這匹良駒在外疊趕過我的坐騎。『金鎗六十』是一匹與別不同的賽駒，相信不少香港人都會十分掛念牠，牠吸引很多馬迷入場觀賽，這種凝聚力將難以復見。」

周日會舉行「金鎗六十」歡送儀式，呂健威說︰「馬兒確實改變了不少人的一生，牠助我建立名聲，我會說是牠敎懂我如何訓練馬匹。馬兒也提升了我們馬房的聲望，令整個團隊對訓練馬匹更有信心。」

「金鎗六十」在何澤堯胯下創出10勝一級賽的香港紀錄，何澤堯形容：「牠教曉我如何成為更優秀的運動員及騎師，令我成長了很多，心智也變得更加成熟。我從最初因策騎如此佳駟競逐一級賽而大感壓力，直到懂得享受參加一級賽及取得勝利的不同感受，這是馬兒教曉我的事情。

何澤堯續說：「馬兒是獨一無二的，即使有時並非處於最佳狀態，感覺也不是最好，但牠仍會傾盡全力爭取佳績，這一點值得所有人去學習。」