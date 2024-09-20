呢隻兩次KO嘉應高昇！

蔡約翰季初向來慢熱，然而練者周日已急不及待，擺出星級陣容爭勝，第9場「氣勢」與尾場「競駿輝煌」兩匹明星馬傷愈重投戰線，賽前兩試大閘操好而臨，今仗復出為名而戰，論實力當然可視為蔡約翰馬房開齋希望。

各大名牌倉主之中，蔡約翰依然是今季出馬最少一位，4個回合派馬只12次，暫僅跑獲2亞，周日賽事出馬亦非踴躍，縱使只得5駒參戰，惟其中兩匹冒起明日之星復出備受矚目，當中以休戰逾8個月之「氣勢」，由潘頓操刀列陣第9場三班1200米草地，勢成眾矢之的。

「氣勢」去季5戰獲4冠1亞表現厲害，當中兩度氣走現評119分之短途新貴「嘉應高昇」，但自1月21日完成4捷之後，右膝受傷要接受移除碎骨手術，靜養至上季尾已兩度試閘，證明傷愈重納正軌，今季操練明顯加辣，從化兩課大閘再現鋒芒，蔡約翰不打無把握之仗，毅然於三班單騎應戰，必思進取。

競駿輝煌如日方中

第10場二班1200米草地，蔡廐雙龍出海，「競駿輝煌」也是上季嶄露鋒芒新星，3戰取2冠1亞，最後一仗三升二班仍能於強組1400米取勝。此駒踏入新季操練全面回復正常，田泰安一手包辦試閘高度重視，質素比評分飽和廐侶「魅力寶駒」高，乃蔡廐尾場主力所在。