潘頓急不及待策騎氣勢：佢仍具競爭力！

蔡約翰周日派出「氣勢」及「競駿輝煌」兩匹新秀作季內首戰。 「氣勢」迄今5戰4捷，包括上仗擊敗「嘉應高昇」，惜其後須接受膝部手術而休賽至今。「氣勢」周日復出角逐第9場三班1200米，，首次交由潘頓主轡。

潘頓說：「馬兒是匹令人振奮的佳駟，我很期待夥拍牠上陣。我從未策騎過牠，因此很急不及待在比賽當日感受一下，看看牠的實力如何。馬兒確實遇上一點阻滯，需要接受膝部手術，其後休賽了一段時間，但牠試閘時看來仍具競爭力，所以能夠夥拍牠上陣實屬美事。」

另一新星「競駿輝煌」將在田泰安胯下復出，角逐第10場二班1200米。田泰安說：「我認為『競駿輝煌』上季的表現無可挑剔，對上一場頭馬的勝姿也出色。我十分期待再次策騎牠上陣。馬兒近期已兩次試閘，我認為第2次試閘的感覺更好，可見牠仍在進步。蔡約翰懂得如何為馬兒部署，他認為馬兒已準備就緒，儘管馬兒的表現仍有點生疏，但以今仗作為季內首戰也是不錯的選擇。」

田泰安續說：「馬兒愈來愈壯碩，相信他日可更上層樓，但我也認為更長途程會更適合牠發揮。然而牠已休賽了一段時間，目前略帶新鮮感，因此讓牠出戰1200米途程甚為合適。」