上次直路塞死　湯普新要極速補鑊

湯普新與董明朗跑完周日賽事，下期谷草夜戰，齊齊停賽一日，對於這兩位尚未開齋的外籍騎師，自然不是味兒，尤其湯普新今季暫只獲發3個月牌照，須爭取表現續牌，可謂爭分奪秒，雖然今戰支持不多，難得停賽前有「年年友福」與「極速贏」兩匹實力坐騎在手，當不會錯過黃金機會，力求開胡。

湯普新上季初次來港策騎，由於下半季欠缺過江龍來港加入戰團，結果兩度獲續牌騎至季尾，湯普新亦不諱言，期望可以留港作長線發展，然而暫時只獲批3個月客串期，在爭取成績方面，無疑與時間競賽，現階段惟有盡量把握手頭上有能力的基本坐騎，全力爭取成績。

正如周日第1場四班1650米泥地，湯普新再度夥拍鄭廐「年年友福」出戰，上季由湯普新初接手，在不為人注意情況下，後上爆出43倍大冷W，由於合作愉快，鄭俊偉亦將「友福」系馬匹交其主理。雖然人馬爆冷後，未能延續佳績，及至上季煞科日轉跑田草1800米，在偏慢場地下，又告突如其來殺入一席冷腳，不失巨人殺手本色。經過暑期復原重新部署，「年年友福」明日重返首本泥地一哩出擊，以去季尚且於同程擊敗「加非凡」及「城中勇士」贏馬作為實力指標，把握季初編於並非太強組競逐，今仗可視為湯普新開齋重要籌碼。

至於另一匹於開鑼日跑獲季軍「極速贏」，原裝人馬再攻強項，出爭第8場四班1400米草地，上場排2檔以為可以守好位伺機而動，豈料反而直路被困塞，直至望空修正全力衝刺，可惜發力太遲只以位置交代，畢竟沒有太費力硬拚，相隔兩周捲土重來，交代心態明顯，騎者自然不容再失。此匹容廐馬已跨季一連3仗由湯普新拚入三甲，人馬默契十足，絕對值得信賴。