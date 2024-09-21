挑戰育馬者盃最後演練　岳伯仁讚名戰古城泥地掂

名戰古城泥地試跑片段：

要數目前歐洲最出色嘅3歲馬，今年先後攻下英國葉森打吡、日蝕大賽同埋國際錦標3項G1嘅「名戰古城」(City Of Troy)，但此駒之後嘅目標既唔係法國凱旋門大賽，又唔係英國冠軍錦標，反而決定轉爭泥地，遠征美國挑戰途程2000米泥地一級賽育馬者盃經典大賽。

雖然「名戰古城」父線出自美國三冠馬王「正義」(Justify)，但始終未試過跑泥地，真正性能係點，仲係未知之數。尋晚岳伯仁刻意安排「名戰古城」去南圍馬場進行一課膠沙地演練，除咗由莫雅親自考驗，更有4駒一齊出試，結果「名戰古城」早段居後，但入直路後一畀反應凌厲，彈甩對手過終點。

其實以往岳伯仁曾讓名駒「巨人長堤」(Giant’s Causeway)遠征美國角逐育馬者盃經典大賽前，都喺南圍馬場進行操練，今次再作相信部署，而佢話非常滿意「名戰古城」沿途走勢，甚至係佢見過喺莫雅胯下走得最好嘅一次，而佢亦覺得此駒同「巨人長堤」有啲類似，但似乎更快，希望可以為佢哋帶來首個育馬者盃經典大賽。至於莫雅亦滿意馬匹喺膠沙地嘅表現，亦認為只要「名戰古城」能於泥地交出近期同樣嘅演出，絕對有力揚威育馬者盃經典大賽。