【分分制勝】「霸」王級別　試閘快過真跑！

首次從化馬場速度馬術比賽，早於2019年3月23日進行，但自此一直停擺至今。據悉，有關從化的賽事擬定於2026年3月重開，姑勿論是否改以轉播賽形式來受注，總之站在馬主及騎練角度，為馬匹增加多一條出路，受惠措施一定支持，相信屆時不會出現冷場。

第3場四班1200米草地，「勇霸龍」上季3歲屢成熱門，可惜先後4戰皆飲恨而回，有點名大於實。不過，曾經挫敗牠的「大才」、「美麗邂逅」及「翹峯」之後俱能再捷，當中「大才」與「美麗邂逅」更攻陷三班，「勇霸龍」連番遇上強手亦所負不多，實際演出甚佳，勿因其處女馬身份而過度輕視。

今季踏入4歲，「勇霸龍」已現重大突破，首先是身形養到脹卜卜，變得茁壯結實，目前體重亦急升至1214磅，明顯成長；其次是本身速度更添銳利，賽前在從化兩試大閘，俱可迅速擺前走，其中9月13日1200米草閘一課，由頭帶到尾，所造時間1分9秒14，乃歷來同程試閘中最快，就算比較當年在從化食頭胡的「雪戰神駒」，真跑時間1分9秒28亦有所不及，盡顯「勇霸龍」驚人之處，現評54分實在着數，可望於潘頓胯下高速輕勝。

■明治朗