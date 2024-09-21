【張基焦點】錶之宇宙進步夠殺

霍宏聲今季暫時有兩場頭馬，成績不算差，周日沙田賽事即使只得4匹坐騎，部分卻有邊線機會，「錶之宇宙」今季有進步兼且作出配備變動，可起作用。另外，「今朝更好」上季提早抖暑，工夫重新做起，畢竟減分已多，不能忽視。「歡喜福星」泥地有根據，今場形勢有利。「堅有利」熱身後改攻更擅長的泥地，續配布文可重視。

第4場四班1200米草地，「錶之宇宙」性能傾向均速，上季同程新馬賽跑第5一役，主要因拉士受阻，否則肯定可以跑得更接近。今個暑期工夫積極，彈草閘走勢吸引，試泥地大閘則示人以弱，均速大步之輩抽外檔未必有太大影響，與一眾新馬比併進度，應該夠用。

第8場四班1400米草地，「今朝更好」於澳洲上陣時，曾戴眼罩贏處女馬賽，但之後表現一般，最後除眼罩留住追贏。來到香港後，此駒第3次出賽在1400米輸不遠，之後戴眼罩演出反覆，季尾加綁脷帶更差卻換來不少減分，上季5月尾抖暑後，運往從化再做工夫，最近試兩課大閘都無搶口，今回除眼罩及綁脷帶而改用防沙眼罩要防。

第1場四班1650米泥地，「歡喜福星」泥地同程一再跑得好，難贏的原因是一再遇有馬鬥燒，然而今場快馬不多，「怪獸奇兵」未必一定搶，「歡喜福星」今季卻早已安排在從化快跳，操練積極狀態已到位，檔好要吼。

第2場五班1650米泥地，「堅有利」今季健康狀態令人滿意，已熱身一仗，復課有拍跳，今次改用防沙眼罩應有作為，泥地亦有賽績證明，外檔影響不大，坐位望贏。