【進階選項】紫荊歡呼綻放光芒

希斯於九十年代曾兩奪香港冠軍練馬師，想不到返澳洲多年後又回流來港擔當練馬師，主要是其3位公子已能獨當一面，家族事業已上軌道，既然本身只登六不久，距離退休時間仍遠，以豐厚香港賽事獎金的吸引力，亦屬明智之舉。希斯當年來港打天下有靈犀牧場作後盾，如今亦如是，之不過由其3位公子打好底再運來，短途新星「嘉應高昇」便是表表者。

第3場「紫荊歡呼」同樣由希斯仔訓練，去年7月兩歲已在費明頓馬場一出即勝，顯見這匹「花旗」子嗣潛力非凡。抵港後上季5戰，早於4月初跑1400米第4，同場二三名是「潮州精神」及「手機錶霸」，之後再跑兩場俱敗，不過季尾軟地一役未能作準。抖暑後重新打磨，從化兩課閘走勢純熟，踏入4歲又進一步，本來今場「勇霸龍」亦硬淨，可惜黎昭昇暫時成績較平淡，相反「紫荊歡呼」馬主近期於英愛大賽頻頻報捷，且看能否將旺氣帶到此駒身上，2檔跟前守好位應十分易跑。

第8場「智智多寶」亦是希斯仔在澳洲打好底運港，上季曾流鼻血但復出表現已無大礙。開鑼日加眼罩配潘頓，賽前自己估外檔可能難跑，要上前搏位攝，結果是起步見潘頓大力約束留到尾疊，遇上全日不利後追場地，早段落後十多個馬位如何收復失地？今次重配布文，除眼罩轉面箍，某程度上應是針對今場跑1400米，1檔起步而有「大勢至富」這類典型快馬，守到三四位鬥後勁補中出頭機高。