【獨門秘技】黎昭昇試過呢招掂

「喜報圍家」及「魔術控制」兩匹由黎昭昇馬房轉走之馬上周日同時勝出，後駒上季在黎廐只跑一仗熱倒，轉倉即輕勝脫胎換骨，黎廐首季開倉成績合格但翌季頭馬數字稍減，今季若不反彈必定大有影響，眾所周知故剛周三機會分子「耀寶駒」即被捧成大熱，可惜再令人失望梗頸四。

今期賽事黎廐4駒列陣，配潘頓第3場的「勇霸龍」當然最多人留意，上季跑4次全配潘頓，取2亞1季1殿始終未贏，初跑1400米第2名，前5名另外4駒「美麗邂逅」、「艾莉奧」、「翹峯」及「大千眼界」之後都贏，水準甚高，「勇霸龍」質素應略超四班，季內初出縮番跑1200米級數更高，潘頓今季首策黎廐馬必打硬仗。

至於與「勇霸龍」一樣出王牌的為第5場「超威力」，前季初出即勝以為可扶搖直上，上季卻7戰全敗，跑得最好一仗為田草一哩放到埋門僅敗得第4，今季工夫從頭做起，埋門從化草閘有前有後，廐侶「仁仁之寶」跑開中距離上季初出贏谷草1000米，黎廐馬縮程一向有威力，今次「超威力」部署照辦煮碗。■西門獨

西門獨Q過關

第3場5勇霸龍

拖 2紫荊歡呼4天天耍樂7糖不甩

第5場12超威力

拖 1精彩勇士4黑白5皇龍飛將