【三重彩地帶】破格分子　「星」途無限

第8場四班1400米草地，「初戀」上季熱身後次仗換潘頓即贏，今季部署相若，開鑼日一哥唔揀，配霍宏聲跑來一無是處，今次贏馬拍檔重逢，聲價倍增。「大勢至富」贏過軟爛地，若場地起變化可跑高一線。

「極速贏」計實力在今場屬數一數二，惟湯普新發揮令人難有信心，上場便是走位論盡只得第3，宜拖忌膽。「智智多寶」及「加州得力」上場均在潘頓胯下失P，前駒留得太後，後駒直路受阻，敗有藉口，雙雙增程再臨可施回馬槍。「妙芳華」上季未熟經常虎頭蛇尾，今季轉4歲博貫注力增強。

第9場三班1200米草地，「鑽石星空」首季已接連交出佳績，在慢熱的徐雨石手上算是破格，3歲孭135磅能輕取對手殊不簡單，接戰四升三只負於上季4捷的「占士德」獲亞，亦是上佳賽績，三班肯定留唔住。

「氣勢」揸住兩挫「嘉應高昇」的賽績，根本可目空一切，惟始終傷愈久休復出，揸膽不及「鑽石星空」穩陣。「旭日昇」實力見盡但勝在夠準，八成馬往往交十足。「金發盛世」換艾兆禮有點陌生，惟騎練兩次合作獲冠亞，搏殺無寶不落。「多利彩駒」神經刀跑出水準，實力值三班中上。■海東