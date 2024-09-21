【耀眼精選】客家之光轉倉有料到

近年新聞出現得最多嘅字眼，相信「N年一遇」一定榜上有名，估唔到呢個代表出現機會極微嘅說法，有朝一日會響六合彩出現。

響啱啱嘅禮拜四，各大討論區同社交網站瘋狂洗版，筆者馬友都響討論區熱烈討論，當晚六合彩開出嘅6個冧把，竟然有5個同前一期開獎嘅中秋金多寶一模一樣，驚人巧合引起激烈討論。有香港數學補習名師指：「若不計算特別號碼，6個號碼要與前一期號碼中的5個完全相同，需要每54,201次才會出現1次、機率約為0.001845%」。呢個機率若以每個禮拜開獎2次計算，即要521年先至會出現兩期開出5個號碼完全相同，係真真正正「500年一遇」。

連續兩期5個號碼重覆攪出，唔少網民都大呼「造假」，筆者試過中4個半字收9,600蚊，所以一直相信六合彩係公平、公開嘅，不過今次出現呢個咁罕見情況，都開始動搖。要挽回「信心」，筆者同唔少人諗法一樣，畀我中番次頭獎，就相信六合彩唔係造假。

今期日賽10場賽事，除咗上演季內首場分級賽，唔少場次都有明星馬列陣，尤其係較後場次更加係正路熱門馬嘅天下，敲冷門就要向頭兩場泥地賽埋手。頭場四班1650米，10匹參戰馬有6駒響上季764場同程對壘，「客家之光」雖然名次最後，不過當日全程三疊走位最蝕，今轉馬房初出，換上騎功較好嘅梁家俊，有機搗亂大局。