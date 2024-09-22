【分秒在握】文家良發揮拚搏精神

文家良上季12月時，馬會大開綠燈，只要練者在從化設廐，即可獲得續牌，並會被考慮續牌至28/29年度馬季。今季初練者成績亦相當亮麗，其中開鑼日贏完的「潮州精神」再出，少負14磅之下，相信會更加好衝。

由於練馬師陣營青黃不接，因此馬會近年將練馬師退休條件一改再改，退休年齡由65歲變為66歲已是相當突兀，而66歲、70歲、73歲後續牌，又各有不同要求，最要命的，係這些要求可因應不同情況再變動，因此局外人幾乎難以掌握實際情況。

文家良上季續牌獲特別處理，相信與訓練了一匹短途王「金鑽貴人」有莫大關係，但此駒腳傷後曾接受手術，復出後能夠交回多少水準是個謎。而本來有機會爭取分級賽頭馬的「安遇」，又在暑期轉投賀賢馬房，因此現時文廐之中，最有機會衝擊分級賽頭馬的，就係今次第7場的「潮州精神」。而分級賽頭馬，亦正正是練馬師續牌的其中一個條件，因此若有機會在分級賽爭勝，相信文家良必全力進取，畢竟早早達到這項要求，馬房的壓力亦會減輕不少。

「潮州精神」開鑼日勝出二班賽，今次要挑戰G3當然有難度，但此駒自從上季做完喉部手術後，表現就不斷有突破，而開鑼日在1400米慢步速下，居然能夠交出22秒正衝刺反敗為勝，表現的確令人眼人一亮，今次再爭同程少負14磅，對手大多起而未足，相信「潮州精神」必夠衝。

■長風

第7場 6潮州精神 5中華盛景

1神虎龍駒 2威力奔騰