【戰況R5】黃寶妮第1W：好興奮勁神奇！

終於等到！黃寶妮今季喺香港成為見習騎師，今日第5場賽事係佢第9次在港出賽，結果策騎韋達馬房「不可擋」一放到底大熱贏馬，成為歷來最快贏馬嘅香港女騎師。

賽後，黃寶妮話攞到香港第1W嘅感覺好興奮同埋神奇，佢都知「不可擋」係大熱門，係有啲壓力同埋期望，但未過終點都唔敢相信自己贏到。黃寶妮冇諗過開齋比預期快定慢，只會盡力跑好每一場賽事，而佢賽前同韋達商量，知道「不可擋」好快及大步，都係想放頭跑，如果出閘順利自己領放，就已經做啱一半。

練馬師韋達表示，表面上今場賽事唔難發揮，但實際上佢唔認同，因為「不可擋」唔係容易策騎嘅馬，不過黃寶妮發揮得好，出閘順利，去到600米左右開始順走，慢慢帶甩之後就贏。韋達大讚黃寶妮都算冷靜，而臨場落雨對隻馬有幫助。黃寶妮去澳洲之前同埋返港之後，喺佢馬房一段時間，佢對呢位女見習騎師有一定了解，一直都好努力，如果有機會，將來有更多合作機會。

至於師傅賀賢，對於徒弟黃寶妮咁快贏馬感到開心，頭馬會陸續有來，當然仲有漫漫長路要走，但今場頭馬肯定對愛徒有幫助，相信黃寶妮會繼續進步。

今場跑第2名為布文「英勇快車」，巴度「駿先生」跑第3，第4名為梁家俊「精彩勇士」。

第5場賽果：2-3-13-1

二重彩賽果：2-3(最後賠率114)