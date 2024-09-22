黃寶妮話騎大熱門有壓力！

今日下午一眾香港馬迷在沙田馬場歡送已退役的3屆香港馬王「金鎗六十」，場面感人。另一方面，本地見習騎師黃寶妮亦打開個人在港勝門，她夥拍隸屬韋達馬房訓練的「不可擋」，以一放到底姿態攻下第5場四班1000米。

現年25歲的黃寶妮成為繼2017年的蔣嘉琦之後，7年來首位能在港策馬獲勝的本地土生土長女性騎師。對上兩年黃寶妮曾在澳洲習騎並在當地出賽，合共累積50場頭馬，她現時她隸屬賀賢馬房旗下。

她說：「賽事早段形勢對我來說極為理想，事實上此駒天生速度銳利，牠喜歡單獨帶頭競跑。當然我個人的10磅見習騎師讓磅，給我莫大幫助，臨場天雨場地狀況亦然。韋達賽前給我的策騎指示非常清晰，他說最重要的是確保牠出閘俐落，若果馬兒能夠順著本身的節奏競跑，牠便會跑得開心。我們做對了所有事情，並且順利摘下頭馬。」

「這場勝仗對我意義重大，與此同時，這看來有點不太真實。我在澳洲只策騎了兩年時間，期間亦曾到過紐西蘭短暫作賽，現時我返回香港上陣，對我來說這是跨出了一大步。我在個人在港的第3個賽馬日即能取得首捷，這確實令人難以置信。」

「賀賢幫了我很多，他助我尋找不同坐騎。在接受今日的坐騎聘約前，其實我們亦有討論過今場賽事，他給予我不少寶貴意見。幸運地今日這場賽事所有條件都對我有利，讓我可以取得如此佳績。」

韋達亦表示黃寶妮今日在陣上展現的敏銳策略觸覺，成為「不可擋」在此賽的致勝關鍵。

他說：「此駒經驗較淺，本身甚具質素，但牠有時或會跑得太急，以致末段無以為繼。黃寶妮今日能夠在賽事早段稍為留住，不會放離馬群太遠，這點做得非常好。於早段稍留後，她讓馬兒自600米處開始逐步加速，這正是我賽前給予她的指示，馬兒其後亦能與他駒保持一段距離。我認為這就是此賽的致勝關鍵，這令到其他參賽馬需要在賽事末段追趕此駒。」

「總括來說，今日她策騎這匹大熱門馬，當然會有一定壓力，但她仍能保持冷靜，盡可能在起步時做到最好，而且跑了一場出色的賽事。她顯得處變不驚，順利達成了任務。」

「對此我感到相當高興，只要找到合適的機會，以及在陣上策騎時抱持著信心，相信她何時取得首場頭馬只是時間問題。她今日終於取得突破，確實值得奪下這場勝仗。」