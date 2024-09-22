【賽後報告】潮州精神口部有血照跑　巴度中段發力被問話

是日賽後報告撮要：

第1場：「運來伍寶」的練馬師鄭俊偉因干犯不適當行為，違反賽事規例第155(5)條，被判罰款5,000元，事緣他兩度朝著「運來伍寶」的方向擲出馬簿，以鼓勵此駒進入配鞍房。「運來伍寶」包尾大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。

第2場：周俊樂（「天時明駒」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近400米處進入直路時，他在坐騎尚未充分帶離「錶之多多」下將坐騎向外移出，導致「錶之多多」失去跑線及須勒避。小組判罰周俊樂於10月16日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定周俊樂的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。賽後，艾道拿告知小組，坐騎未能應付是賽的1650米途程。「錶之多多」包尾大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。

被查詢時，見習騎師黃寶妮表示，她於趨近1100米處進入對面直路時嘗試約束「怪獸豪俠」之際跌掉馬鞭。她說，坐騎在直路上對催策毫無反應，她將此歸因於她於早段須消耗坐騎一些氣力以遵從策騎指示讓坐騎領放。小組提醒見習騎師黃寶妮，她須向小組報告任何可能影響坐騎表現的事宜。賽後，班德禮報告，「極速之子」於陣上抗拒全天候跑道上前駒踢起的泥頭。

第3場：儘管小組認為策騎第5名「時間寶」的見習騎師黃寶妮於末段的騎法並不影響該駒的最終名次，但無論如何仍提醒她，她有責任確保全力催策坐騎至終點。

第5場：「銳高」出閘笨拙。被查詢時，周俊樂表示，由於是賽在天雨下進行，馬主及練馬師要求他讓坐騎自1檔出閘後保持靠近內欄競跑，以免坐騎在馬群之中或之後競跑並避開前駒踢起的泥頭。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰，同時發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「超威力」接近250米處時在「電路七號」之後受困而未能望空，在移至該駒的外側後在「精彩勇士」之後持續受困，因而未能被全力催策至終點。

於宣佈出賽時，「好瑪威威」與「辣得金」均申報騎師為何澤堯。小組確定何澤堯已落實策騎「辣得金」。因此，小組批准「好瑪威威」改由鍾易禮策騎。騎師何澤堯因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2,000元。

第6場：見習騎師黃智弘被裁定違反賽事規例第100（2）條，事緣他未有力策第8名馬匹「包裝旋風」至終點，表現未能令小組滿意。見習騎師黃智弘因違反此規例，被罰款10,000元。

第7場：「潮州精神」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，巴度表示，他獲指示為坐騎尋找遮擋。他說，趨近首個彎位時，他覺得賽事步速減慢，遂選擇讓「潮州精神」展步上前，坐騎因而自800米處起在沒有遮擋下走外疊。

他又說，坐騎在直路上衝刺僅屬一般，他將此歸因於坐騎未能適應「好至黏地」的場地狀況。小組考慮了巴度的解釋以及是賽的分段時間後，認為他在此情況下採取的策略屬合理。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第8場：「快趣神舟」發現流鼻血。。賽後，蔡明紹表示，他獲指示讓自外檔出閘的「龍城強將」佔取前列位置，以把握坐騎今仗負輕磅的優勢。練馬師韋達確認向蔡明紹發出的策騎指示為積極催策坐騎。他又說，他發出該等指示是由於此駒居於馬群之後競跑的表現令人失望，尤其是此駒不喜歡前方馬匹在受天雨影響的場地上踢起的泥頭。他進一步表示，他打算日後繼續讓此駒沿用今仗的跑法。

第10場：被查詢時，田泰安表示，雖然是日作季內初出的「競駿輝煌」跑來略為搶口，但陣上走勢良佳。他說，在是仗的「黏地」場地狀況上，坐騎在直路上的走勢並非完全暢順，最後200米未能對催策交出反應。練馬師蔡約翰表示，他認為此駒應能從是日季內首仗中獲益。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。小組認為與近仗相比，「競駿輝煌」今仗的表現令人失望。

被查詢時，希威森表示，「同祥和順」於早段能夠佔取領先馬匹之後的有遮擋位置，並且走勢良佳。他說，坐騎在直路上起初對催策交出反應，但最後200米衝刺令人失望。他又說，他未能就坐騎的表現提供任何理由，尤其是他對坐騎賽前操練及試閘的表現感到滿意。練馬師廖康銘確認，他對此駒賽前操練及試閘的表現感到滿意，而除了是仗升班角逐外，他未能就此駒的表現提供任何解釋。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為與近仗相比，「同祥和順」今仗的表現令人失望。

一般事項：

在第6場開跑前，草地跑道場地掛牌由「好地」改為「好至黏地」。第7場賽後，草地跑道場地掛牌由「好至黏地」改為「黏地」。