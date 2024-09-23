【賽馬以外】黃寶妮與黃智弘…

尋日沙田馬場嘅焦點，正常都係「金鎗六十」，馬會鋪天蓋地宣傳，的確吸引唔少馬迷送別呢匹一代馬王，可惜安排有啲失當，搞到馬迷迫餐死先拎到禮物，同埋點解官方馬簿唔係用「金鎗六十」做封面呢？既然一早都知尋日幫呢匹3屆香港馬王搞告別儀式，各方配合好正常，筆者好肯定講句，如果尋日官方馬簿係「金鎗六十」封面，肯定會保留，仲會搵埋呂健威、何澤堯簽名，咁就夠意義啦，甚至十年、廿年後拎番出嚟睇，都知呢日係一代馬王「金鎗六十」告別儀式，依家捉到鹿唔識脫角，可惜…可惜…

不過，講到尋日沙田賽事主角，亦唔少得兩位見習生黃寶妮同黃智弘，寶妮就攞到佢喺香港首場勝仗，黃智弘就因為未有力策跑第8名嘅「包裝旋風」至終點，被競賽小組罰咗一萬蚊，筆者覺得呢兩單嘢都值得講講。黃寶妮目前騎功係點？睇完開季3次沙田賽事，大家心中有數，甚至連佢都有講，自己騎功喺各方面仲有好多進步空間，既然知自己不足，絕對係好事。

無疑黃寶妮騎功真係幼嫰，但紀錄嘅嘢唔呃人，佢係史上最快上名同埋贏馬嘅女將，證明佢係有啲優點，況且要喺香港賽馬環境成功，絕對唔容易，依家唔得唔緊要，反而要睇喺香港一段時間後，自己有幾大嘅進步先係關鍵。

同埋筆者都幾同意韋達嘅講法，純計數睇跑法，「不可擋」好似真係放得出就贏，唔難發揮，黃寶妮贏得到係好合理。但實際情況係，騎師騎住一匹大熱門，要做唔到唔犯錯建功，要有一定心理質素，同埋如果「不可擋」真係咁易贏，就唔會之前跑咗30場以上都係得2W。或者大家可能覺得筆者要求低，但出閘順利係咪咁易？睇吓黃寶妮之前同樣跑1000米直路賽嘅「萬事快」，同埋上周三賀銘年騎嘅「日馳千里」咪知。

反而筆者覺得黃寶妮已經喺澳洲學藝一段時間，佢年紀仲大過黃智弘同周俊樂，如果呢一刻覺得黃寶妮騎功係嫰啲，反而想透過香港嘅出賽經驗，提升佢水平嘅話，點解當初唔早啲畀佢喺香港出道呢？環境會令人成長，相信冇咩人唔同意，黃寶妮總算個頭開得算好，睇佢造化啦。

至於黃智弘出道就一年多啲，暫時加埋有27場頭馬，由減10磅變7磅，唔知各位覺得佢騎功變化大唔大，有冇進步呢？筆者只能講句，的確比前定咗，只係進步幅度唔夠大遮。不過好似尋日咁，究竟「包裝旋風」最後跑第幾名，應該無咩人有印象，因為都見過隻馬喺內欄力弱，但競賽小組卻因為佢拉士一步無騎，就罰咗佢一萬蚊，筆者真係滿頭問號。

無疑再睇番片，「包裝旋風」拉士先畀出面嘅「陽明天空」、「快路」同埋「美麗在線」追過，但騎埋嗰步係咪可以近啲？真係唔知，而競賽小組呢種罰法，似係認定如果「包裝旋風」騎多步，應該有第5、6名嘅獎金名次，呢個判斷你哋同唔同意？不妨講吓。

■山無陵