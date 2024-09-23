上季4歲兩冠王　久休復出試閘跑第5！

「包裝天將」獲視為今季最受期待的本地新星之一，牠今早在沙田參與一組1200米泥地試閘，與同樣為復出作準備的「驕陽明駒」及「錶之銀河」同組出試。

「包裝天將」今早在潘頓胯下於早段上前領放，最終以第2名衝線，締速1分12.03秒。這匹呂健威麾下的新秀於上季出道，首兩戰接連攻下兩項1200米賽事，勝出距離合計達5個半馬位。

潘頓說：「馬兒試閘表現良佳。牠體型纖巧，易於策騎，而且上季末也曾上陣，所以很快便投入狀態。」

「馬兒的操練情況也是這樣，所以牠今次的試閘表現並不令人意外。牠會在出賽前再次參與試閘。牠直至下月底前也不會上陣。」

父系出自「動畫英雄」的「包裝天將」上仗在沙田角逐一項第三班賽事，以優異表現擊敗一眾好手掄元。該駒現時獲評74分，符合資格報爭2025年4歲馬經典賽事系列。

在同一組試閘中，伍鵬志馬房的「錶之銀河」以第4名衝線，締速1分12.24秒；蔡約翰麾下的「驕陽明駒」則以第5名過終點，締速1分12.62秒，鞍上人布文於試閘後表示滿意該駒的表現。

「驕陽明駒」目前評分高達102分，迄今已在港取得6捷，包括揚威上季4歲馬經典賽事系列首兩關賽事、香港經典一哩賽（1600米）及香港經典盃（1800米）。

這匹榮明棣名下的佳駟上仗競逐港打吡大賽（2000米），最終取得第8名，其後一直休息至8月初才恢復操練。

布文表示：「我很滿意。馬兒看來佳態洋溢。這是我隔了頗長時間後首次騎在牠的背上，但牠給我的感覺不錯。馬兒今次不是要爭取甚麼表現，而考慮到這是牠隔了一段長時間後再次進行試閘，我認為牠的走勢算不錯。」

「馬兒顯然會不斷進步成長。」

布文今早也策騎同屬蔡約翰麾下的「嫡愛心」參與試閘。「嫡愛心」迄今上陣21次，贏得5場頭馬，也曾於上季先後在二級賽及三級賽中取得殿軍及季軍。

布文說：「『嫡愛心』的表現良好，但1050米途程的步速對馬兒來說有點快，令牠未能跟上，而這情況並不常見，因為牠本身也頗具速度。不過，牠感覺良好，走勢暢順。」

「嫡愛心」在今早的泥地試閘中以第6名過終點，全程締速1分03.04秒。