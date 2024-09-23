上周三拉完頭馬　嘉琦今次又有兩駒出動！

上周三文家良贏出今季谷草第3W「金運來」，賽後見到前香港女騎師蔣嘉琦同主人家一齊拉頭馬，嘉琦告別策騎生涯後便轉任馬販，不時引入戰駒來港出賽，個別成績亦相當亮眼，例如「自力更生」在港便交出4場頭馬及曾出戰三級賽，「金運來」同樣是其得意之作，馬匹於上周三已取得第3W，而今次夜賽，由嘉琦引入的沈廐馬「勇晉當銳」作季內首戰，及「好節拍」初次上陣，各位要吼實了。

第7場四班1200米，沈廐「好節拍」是蔣嘉琦為無極大師團體引入的新馬，同父馬有早熟兼兩捷田草1200米的「營造組裝」，相信「好節拍」進度也來得快。8月底配周俊樂試泥閘稍追，然後9月中於從化試1000米草閘，配陳嘉熙稍騎即從後列撲上得第3，走勢吸引，今評52分插四班初出，排6檔不俗，有力初出即勝。

第6場四班1650米，「勇晉當銳」同樣是蔣嘉琦的揀手貨，此匹5歲馬上季尾連番跑得好，最後一仗出戰四班同程，配田泰安沿途跟好位下順利報捷，其蹄下敗將跑獲亞軍的「江南勇士」，已於今季補中，可見「勇晉當銳」仍留在四班何等着數！今回再鬥「江南勇士」可予重視。備戰方面，早前於從化試足兩課大閘操足才跑，當中一課試1600米草閘，相信有助開氣，可一出搶攻，又睇吓嘉琦可否連續兩次夜賽影頭馬相了。