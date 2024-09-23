新季新氣象　布文堅係返晒嚟！

雖然開鑼日稍稍失威未有馬贏，但布文之後4次賽日俱交出頭馬，至今已取得5W，成績不俗，剛剛布文騎「明亮天下」在內欄掙位出來，騎者重現瞻色，相信今季會愈騎愈好！

方嘉柏向來重用布文出擊，騎練繼「共享富裕」攜手贏馬後，上周三又有「精彩駿將」合作取勝，今次此對騎練繼續有緊密合作，「大千氣象」及「飛雲」俱可看好機會。而布文所騎餐士馬尚有「縱橫萬里」、「都靈勇士」等，值得留意。

第5場三班1650米，「大千氣象」上季頭5仗取得3W，由田草1400米贏至谷草1800米，潛質優厚且能適應不同場地及路程，當中兩捷由布文執韁，人馬肯定合拍。上季初連拚多仗後，季中開始稍稍遇上阻力，但三班已經贏過，實力有證明。今回抖夠復出於三班負129磅不算太重，有條件重開勝門。操練方面，9月中安排試1600草閘應有助開氣，巴度幫手做替工試閘得第3名，走勢前後俱佳，布文取回策騎權兼全晚與方嘉柏合作4駒，搏殺決心信得過。

第7場四班1200米，「飛雲」上季跑過6仗，其中兩次上名俱由布文執韁，由於馬匹曾有傷患，因此上季5月中跑完便未再上陣，留力於今季重新起步，隨時有煥然一新演出。早前「飛雲」已加強拍跳工夫，然後再由布文親試泥閘仄準，做足準備而來，獨贏可捧。

黎昭昇於第8場三班1000米派兩駒上陣，當中「縱橫萬里」用布文出擊，搏殺誠意十足。睇番此駒最近於從化試草閘得第1名，前速快馬上季曾在谷草1200米一放到底，布文可繼上周三的「精彩駿將」後再次搶贏對手。

至於文廐「都靈勇士」向來易位難贏，但上季終於在田泰安胯下取得首W，馬匹最近試泥閘得第2名，走勢對辦，布文接手此匹機會分子，同樣要留意。