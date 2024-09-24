巫偉傑零的突破　首次挑機分級賽

巫偉傑預料下周二迎來從練生涯的突破，首次派馬出戰分級賽，期望能憑「魔術控制」勝出三級賽。

「魔術控制」是巫偉傑廄下64匹現役賽駒中評分最高的一駒，他說：「馬兒在澳洲的賽績相當優異，牠下仗會出戰1000米三級賽，希望牠繼續有好表現。」「魔術控制」今季首仗在蔡明紹胯下輕鬆取勝，這對人馬組合今仗將再度聯手。巫偉傑說：「馬兒今季首仗的締速甚快，加上牠今仗只須負輕磅上陣，所以應有不俗勝算。」

周三跑馬地賽事，巫偉傑派出「精英至尊」、「爭金奪冠」及「巴薩諾瓦」上陣。今季首次出賽的「巴薩諾瓦」將在班德禮胯下競逐第8場三班1000米，力爭跨季連捷。巫偉傑說：「馬兒易於策騎，在從化試閘時也表現不俗，目前一切安好。希望今仗出現快步速，能有助牠爭勝。」

巫偉傑同樣冀望「爭金奪冠」在田泰安跨下增添頭馬進帳，他說：「『爭金奪冠』的表現十分穩健，上季也曾數度跑得接近。希望牠今季能繼續進步。」

布文周三8場賽事均有坐騎，包括黎昭昇麾下的「縱橫萬里」。布文說：「我之前為牠主操，今仗途程對馬兒來說略嫌較短，但牠是一匹在三班賽中頗具競爭力的賽駒。」