金鎗光榮告別　威哥收拾心情爭谷3連捷！

剛周日歡送完「金鎗六十」之後，呂健威收拾心情，重新出發，開季以來連續兩期谷草夜賽俱傳捷報，上周三更加連中三元，周三晚繼續於主場出擊，打響頭炮的「江南勇士」相隔兩周再度誓師，加上已熱身之「俏郎中」與「迎樂」，有望為練者延續勝勢。文：麥安潤

呂健威今期派4匹參戰馬，有3駒已於今季跑馬地開鑼夜賽上陣，當中第6場「江南勇士」踏入新季成功補中。上場賽後呂健威盛讚這匹4歲馬於暑期進步極大，陣上能夠克服重重難關，亦證明了馬匹能力。對於相隔兩周隨即安排「江南勇士」出戰，呂健威指出原本認為馬匹比較遲熟，但上季尾可以在谷草一哩找到出路，承接上季尾進度，4歲當打之齡加上粗壯體形，估計會愈跑愈進步，今戰排1檔形勢一片大好，連捷呼聲甚高。

其餘於開鑼谷戰有份上陣兩駒，以何澤堯重新接手的「迎樂」頗值憧憬。呂健威認為馬匹返回四班作賽無疑有利，但卻因為長期處於班頂評分需要負重磅，要跑啱形勢才能交出水準。由於希威森有聘約在身，換上何澤堯或會為馬匹帶來新鮮感。

俏郎中1200準繩

至於另一匹已於田草1400米熱身的「俏郎中」，上場快放至臨門力弱，以第4名過終點，今番回師谷草1200米肯定更合發揮。此駒上季同程跑過3次，雖未贏過但卻取得1亞2季，上名率百分百，曾不敵「鑽石寶寶」卻力壓「駿先生」跑獲亞軍，兩匹對手回升四班俱有贏馬或入位位紀錄，「俏郎中」於五班作賽，機會盡在不言中。