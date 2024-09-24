【分分制勝】贏完喜蓮勇略堅有利　呢對騎練又「來」喇！

沈集成近兩次派馬角逐谷草C欄1800米賽事，「智取神駒」與「躡景追飛」均順利報捷，今期同一戲碼，練者安排「富喜來」打頭陣，勢可延續佳績。

第1場五班1800米，「富喜來」7月18日由鄭廐轉投沈廐，今季開鑼日已急不及待上陣，角逐田草1600米，因應12檔起步，布文刻意拖後跑，早段一度落後超過7馬位，進入最後直路時仍距離前領馬6乘之多，形勢陷於不利，即使末段交出全場最快拉士23秒2，亦未能平反敗局，只得季席，惟該役頭馬「上市魅力」再出跑泥入Q，屬可靠指標，「富喜來」讓予對方6磅而落後個多馬位，伸算實力已遠超40分。

「富喜來」雖然首戰吃悶棍，但變速能力比上手馬房時更持久，對新環境頗為適應。而搏完一星期，此駒已立即重新快試，及至埋門兩課，再交布文親自考驗。剛周一落草地試跑，鞍上人一路長韁鬆住走，馬兒跑來步闊有力，身形脹滿，毛色愈來愈灰潤，進度持續向好。

此外，「富喜來」至今於跑馬地4次角逐，悉數躋身前5名，穩定性更勝跑田草，而且本身兩戰好黏地均獲上名，轉場兼遇變化地，對牠而言有利無弊。布文可繼「喜蓮勇略」及「堅有利」之後，再為沈廐立功。

■明治朗