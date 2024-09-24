【張基焦點】威武良駒炮製驚喜

姚本輝剛周日憑冷門「歡樂老撾」建功，而在周三跑馬地賽事姚廐亦有6駒上陣，部分有權帶來驚喜，「威武良駒」健康開始正常，在五班肯定有競爭力，承接上季尾的演出有權爭勝。另外，「君智盛」落到四班形勢截然不同，轉場出擊要吼。「江南勇士」上仗克服難度建功，今次檔佳及狀態更勇可望再下一城。「比特星」今次轉配備出擊，或會帶來變數。

第2場五班1200米，「威武良駒」早期表現平平，戴眼罩後更差，當開始有起色時卻流鼻血，被迫休息一段時間，復出後卻有進步，上季尾跑谷草1000米追勁頗強下得季軍，締速亦理想，抖暑後有正常工夫，早前試大閘自己湧上前獲勝，與之前頗有分別，埋門亦有彈草閘，狀態未見過咁好，難得對手一般，可贏馬交代。

比特星試閘有進步

第8場三班1000米，「比特星」於澳洲跑4仗，屬正宗短途快馬，性能比較均速，來港後只跑一仗，但練者似乎覺得馬兒不夠快，今季試3課大閘，頭兩次用羊毛面箍未能逼起前速，埋門用眼罩試泥閘，即使出閘起擒卻能立即撲前，走勢滿意，埋門狀態好而今次首戴眼罩，隨時有驚喜表現，當然要防。

第4場四班1650米，「君智盛」來港後上季尾曾於三班田草1600米得第5名，落後不足兩乘，證明三班也有能力，但抖暑時操練不正常，初出一役狀態未足，復課後則有所提升，在四班跑谷草有優勢，今次有條件以冷門身份左右大局。

第6場四班1650米，「江南勇士」上仗同程轉彎兜大圈也能贏馬，勝後狀態更勇，今次配合1檔好位，加磅也無問題，可望在四班再下一城。