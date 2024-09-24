【進階選項】勁好運谷草有法寶

開季跑了5次賽事，騎師榜形勢不變，潘頓及布文繼續領風騷，剛周日兩人更包辦3場連贏位，你看這兩位澳將當出擊時走位是如何夠決心，轉位、搶位快而準，又難怪各大小倉口爭相提供坐騎，不過坐騎經常互調，像「智智多寶」一場差劣走位而再出換人補中，同樣肥水不流別人田。反觀如「威力奔騰」跑高獎金三級賽兩人寧坐冷板亦不落場，跑完當然明白。

同父馬擅谷草一哩

不計未派馬的游達榮，暫時剩下3倉未開齋，羅富全及黎昭昇會否今晚由潘頓幫手開胡？第6場「勁好運」初跑谷草一哩，看上季曾試谷閘，早段留居尾疊，直路沿欄追上姿態悅目，急彎細場絕無問題。再看賽前潘頓試泥閘，可跟前且直路自動出正腳彈甩對手，與上季步姿比較，經過暑期後大幅進步。現役「小法寶」子嗣如「獨角獸」、「大千氣象」及「魔法速遞」均曾在谷草1650米勝出，「勁好運」排2檔如試閘般守好位跑，勝望甚高。

第2場柏廐「賢心星」上季初次上陣即在谷草1000米貼欄追回第3，雖被「顏色王子」拋離，但與亞軍「胡椒軍曹」其實幾乎同到，後駒今季初出已在四班勝出，「賢心星」泥地熱身追近，賽後竟被減2分，今晚可以初跑五班即召馬房愛將布文操刀，交代心意十分明顯，再看同晚柏廐出6駒4匹交由布文主理，配合大搏殺格。