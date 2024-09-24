【獨門秘技】捧兩位未開齋練馬師

黎廐馬以往經常縮程得手，剛戰推介的「超威力」亦由中距離返短途，可惜陣上從未能望空，無真正發揮過，但入閘前由10倍急跌至6.5倍，證明都有心出擊，今次第8場三班1000米的「穿甲鷹」，又係縮程而來，谷草1200米曾取3勝4位最耍家，在不乏賽程下今次竟揀未跑過的谷草1000米出王牌上陣，必有所圖，上季最後一戰1200米走位12 10 2，今場再縮程會否跟不上步速，但季尾跑開落腳愈來愈慢乃正常現象，且要留意近兩季季初都可跟在較前位置，休後有新鮮感相信可咬住步速跑，加上埋門從化草閘有前有後，狀態及鋒而試，田泰安上季尾騎兩次亞殿各一，此類大步後追馬啱發揮。

除黎昭昇外，仍未開齋的練馬師有羅富全、丁冠豪及未派馬上陣的游達榮，最令人意外應為羅富全，不過羅廐馬一向熱身後較佳兼愈跑愈好，第5場三班1650米的「本領非凡」，上季四班頂磅取勝難度高，返三班後一直等機會，季尾一役強組第4名其實已證明三班必夠，季內跑過一仗後追不俗，回配贏馬拍檔蔡明紹一定搏。■西門獨

西門獨Q過關

第5場9本領非凡

拖 3建測羣英4大千氣象6爭金奪冠

第8場9穿甲鷹

拖 1年少多好6雅典武士7添開心