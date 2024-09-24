【三重彩地帶】谷1200排內檔值得「尊」重

今季谷草1200米跑了8次，其中4場由1至5檔串T，內檔馬佔優勢，今次推介兩場同程賽事，可循此方向埋手。

第3場四班1200米，「精英至尊」上季46分在同程排4檔開齋，惟加分後止於接近，實力只值四班中層，輾轉減至44分復具競爭力，加埋3檔幫手，爭一席綽綽有餘，巫偉傑今晚精兵上陣，3駒均具分量，值得留意。

「納百川」上季初出同程僅負於四班實力指標「有鴻利」，必屬谷草能手，其後兩場轉田草旨在攞經驗，今季復出揀細場有蠢動意。「囍眼光」陣上不時接近，排1檔可望提升表現。「勇威神駒」同程排外檔一再殺入三甲，排10檔無礙進取。「夢幻駿駒」今季復出表現眼前一亮，初踏升軌可博再進。

第7場四班1200米，1至5檔馬實力狀態俱備，揀膽屬意「椒椒醒」，上季尾同程沿途外疊仍造快時間掄元，真材實料，內移至3檔更添勝算。

「新力」上季尾同程打疊贏不斷進步，今季兩泥閘得冠亞，勇熟勝前。「新幹線」上季入位後再出補中，今季復出即上名，熱身後可望再進。「砂漿金剛」投東廐4戰僅泥地落第，同程3戰非冠即亞，跑強項戰意唔使估。「必先生」可跟可追，2檔有助發揮。■海東