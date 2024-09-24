【耀眼精選】齊歡最樂進步宜冷敲

響啱啱禮拜日頭場，筆者賽前預計呢場有冷味，花咗好多時間研究，最終首選「客家之光」，2、3同4選為「歡樂老撾」、「超旺財」同「歡喜福星」。之所以擺「客家之光」行頭，原因響當日專欄已有解釋。事實上「客家之光」今場鞍上人嘅處理手法充滿誠意，轉首彎已採取主動搶前，呢個跑法放響平時受天雨影響嘅泥地跑道，就算第2段造22秒62踩快咗少少，基本都贏咗八成，估唔到嘅係當日泥地跑道一反常態，內欄蝕到暈，直路三疊以內更加係「生人勿近」，「客家之光」帶到最後200米力弱，抵擋唔住對手嘅衝刺，「歡樂老撾」就爆冷跑第1，同大熱「歡喜福星」串Q，「超旺財」跑第4名。如果呢場擺響第2場跑，相信「客家之光」騎練一定會即時改變策略，寧願二疊望空都唔會埋欄，到時冠軍就會係「客家之光」同「歡樂老撾」兩駒之爭，「年年友福」就唔會有快步速之助，直路響包尾衝入第3名。

今期敲冷博第6場伍鵬志馬房嘅「齊歡最樂」。呢匹「小法寶」子嗣，上季只係跑過一次，角逐嫌短嘅田草1200米，輸少過10馬位都當佢贏。今仗賽前曾3度試大閘，由首課舉步維艱，第2課推騎下跟到大隊，到最近一課出閘應聲而出，明顯持續進步，初跑合血統性能嘅谷草一哩，成冷門值得一博。