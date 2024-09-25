【分秒在握】艾兆禮有信心做到

艾兆禮在港的代表作之一，必然係「我為您」，亦因為人馬取得輝煌成績，因此連帶同主「我做到」亦由騎者主理，雖然賽績上，後者只贏過一仗未算太耀眼，但馬匹陣上不斷進步，且不同跑法亦有表現，值追。

「我做到」上季初屢屢成大冷門欠表現，但踏入季中連番適應後，走勢明顯有好轉，尤其艾兆禮4月接手後，至今跑過7次，竟然悉數獲獎金，表現的確甚為準繩。其實上季中的時候，「我做到」大多採用跟前守好位的戰略，這種跑法在谷中可以話係長期有賺，而馬匹更成功打開勝門。

踏入今季，「我做到」配艾兆禮於谷中一哩復出，但好可惜抽了個10檔，出閘不慢之下，前速卻未及對手快，因此一留再留之下，要留到尾3位置競逐，更要命的，係馬匹轉入直路之時，本來想取外疊望空，殊不知前面有馬外，外側亦有「大學生」阻擋去路，因此艾兆禮只好修正馬匹，取位跑道內側上前，結果人馬衝過重重難關追回第3名，走勢絕對有驚喜。

事實上，該場冠、亞軍「喜連勇略」及「建測羣英」，不是放頭就係守好位，反而「我做到」能夠由尾列追上，可見這席季軍難度不低。今次「我做到」再爭同程，好可惜抽了個11檔，值得慶幸的，係人馬對上兩次出爭同程，分別排11檔及10檔都能上名，60分馬一再跑三班，擺明係自視甚高，且看今次人馬再臨，能否再一次克服劣檔，躋身前列了。

■長風

第5場 12我做到 6爭金奪冠

4大千氣象 3建測羣英