【場地點樣】谷草今晚掛牌有望回復正常

跑馬地馬場今晚夜賽如常，共編8場草地賽事，以移欄C跑道進行角逐，溫馨提示，今晚因應跑馬地百萬挑戰盃揭開序幕關係，開跑時間亦有調整，比起上周三提前5分鐘，改於7時05分開跑。

至於目前場地方面，經今晨勘察場地，預測「好至黏」地，度地儀指數為2.72。雖然昨日兩勢持續，今晨亦灑過幾陣雨，但以天文台預測，雖然初時部分地區驟雨較多，甚至日間短暫時間有陽光。若然天氣得以進一步改善，直至今晚賽事期間無雨的話，以跑馬地這幅神奇場地，臨場掛牌隨時回復「好地」，並不意外，當然亦要以臨場公布為準，但肯定未至於剛周日賽事般軟慢。

今期以C欄作賽，賽道特色直路於中外疊衝刺馬匹，絕對蝕得起有餘，前中段只要攝到好位推進，亦未必一定貼欄有着數。以去季谷草C欄成績，潘一哥依然最強贏咗17W，而二哥田泰安緊躡其後有10W，亦係只得呢兩位，成績可以突破雙位數，兩人今晚夫卜各擁重兵，而田泰安跑埋呢期就會遠征日本，爭取頭馬以壯行色，鬥志毋庸置疑。

至於前季曾經係C欄一哥嘅何澤堯，上季因為受傷同停賽，影響到當中成績，目前兩次谷戰都有頭馬見面，今晚再返嚟呢條熟悉嘅C欄競逐，夥拍公眾大熱「江南勇士」再度誓師，睇嚟都好大機會再添進賬。