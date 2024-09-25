【日本中山直擊】莫雷拉跳維港智能　沈集成現場親打點

「維港智能」和「綠族無限」昨日(9月24日)已從千葉縣白井競馬學校完成隔離，今日(9月25日)兩駒率先响中山競馬場進行首課操練。當中「維港智能」成為焦點所在，除咗沈集成兩夫婦親自在場打點，就連剛响澳洲客串嘅莫雷拉，亦都為咗親自最後草地試跑，提早到埗，而响今朝快跳過後，成哥更親自接馬，詢問莫雷拉馬匹狀態。

課後沈集成接受訪問，他表示自己和莫雷拉昨日抵埗後，今晨專程早到馬場觀察「維港智能」的步姿，檢查蹄甲一切正常，磅馬體重1084磅。練者認為「維港智能」搭過飛機，輕微跌磅合理，馬匹到埗後已刻意安排較多食料，即使食剩一至兩磅，已屬合理，若然這幾天的磅位可維持在1080磅左右就更理想。

沈集成又表示，今日「維港智能」快跳走勢輕鬆暢順，此駒平時有懶性，知道不是出賽的話，操練就會懂得慳力，莫雷拉匯報滿意馬匹狀態。而「維港智能」自3月下旬出戰高松宮紀念賽後，今次再來日本明顯更適應上斜賽道，莫雷拉輕輕提示「維港智能」，牠也懂自行發力上前。

「維港智能」在今課快跳之後，往後僅限於踱步保養體力為主，將在星期五行亮相圈熟習環境，相信這幾天將可以令馬匹再放鬆自己。