【日本中山直擊】沈集成話你知　點解搵雷神騎維港智能

「維港智能」服役第3季，曾在潘頓、布文、麥道朗、田泰安、梁家俊等好手胯下取得佳績，即使3月下旬由梁家俊策騎出戰1200米一級賽高松宮紀念賽，也能跑獲季軍。不過，「維港智能」今次出戰短途馬錦標就有全新配搭，與莫雷拉人馬首次合作。

沈集成詳細解釋原因，由於他與馬主朱潤流首選是用麥道朗，畢竟他與麥道朗合作愉快。麥道朗也有意幫忙，惟澳洲星期六有重要大賽金玫瑰錦標，麥道朗非出席不可，麥道朗曾向日本中央競馬會申請可否周日才到日本上陣，惟官方需要騎師在周五報到，所以拒絕麥道朗的請求。

沈集成坦言一早預計日本方面未必批准，所以做定兩手準備，巧巧莫雷拉致電索騎，畢竟雷神是日本客串常客，熟悉跑道特色，世界級騎技亦毋庸置疑，當然樂意再次合作。沈集成對於雷神絕對投以信心一票，相信可以夥拍「維港智能」交出亮麗成績。

沈集成又透露，他於2012年派「小橋流水」出戰短途馬錦標落敗，是由於「小橋流水」當時贏完皇席錦標後已有疲態，加上強手甚多，「龍王」的非凡成就有目共睹，甚至「天久」也是實力對手，故當時信心的確不大。

對於今次派遣「維港智能」出戰短途馬錦標，沈集成滿意狀態，而且此駒擅跑新鮮，寄望牠可交出水準爭佳績，並笑言希望周五再排得7檔起步，相信Lucky 7能帶來幸運。