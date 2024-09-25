【日本中山直擊】壽星莫雷拉：維港智能贏馬係最佳生日禮物

莫雷拉首次為「維港智能」效力出爭一級賽短途馬錦標，專誠提前飛抵日本為此駒主課，可見高度重視，今朝課後亦出席記者會，分享策騎「維港智能」的感受。

莫雷拉表示首朝夥拍「維港智能」操練，可以用出色來形容，他為準備今場G1，觀看了過往「維港智能」的出賽片段，知道此駒跑法特色，以「維港智能」現時狀態，相信力足一戰。

莫雷拉感謝沈集成的信任，同時也相信沈集成訓練馬匹的功力，欣賞他放眼世界，樂於帶馬遠征不同大賽，若然今次可為沈集成建功，絕對是夢想的生日禮物，因他9月26日於日本歡度40歲生日，因此他最熱切期待周日能夠以這場大賽勝利，視為補祝生日的最佳禮物。

莫雷拉又表示，今次是向沈集成毛遂自薦，加上「維港智能」有遠征日本經驗，而香港短途馬向來成就甚好，故爭取到實力坐騎贏一級賽當然是樂事，同時感謝沈集成提供機會。

雖然香港賽駒作客會面對不利因素，例如舟車勞頓、適應水土等，但雷神認為以「維港智能」的能力，加上汲取過3月遠征日本經驗，深信馬匹可於這場G1交出亮麗表現。