【賽後報告】江南勇士倒灶　幕後話原因係...

是場賽後報告撮要：

第1場：趨近500米處時一度受「家樂飛駒」擠迫，當時「家樂飛駒」內閃，繼而被騎師修正。被查詢時，布文表示，他於趨近終點時全力推策坐騎時在馬鞍上失去平衡。他說，他因而未能力策坐騎至終點。儘管小組接納布文提供的解釋，但仍告誡他，他在情況許可下應力策坐騎至終點。被查詢有關此駒的表現時，布文報告，坐騎在陣上走勢不俗。他又說，坐騎於接近500米處時在受「家樂飛駒」擠迫後失去步韻，其後在直路上花了一些時間才能對催策交出反應，末段衝刺僅屬一般。

第2場：接近1000米處首次轉彎時在受「賢心星」擠迫之際收慢，當時「賢心星」被「木火龍駒」（楊明綸）帶向內跑，而「木火龍駒」則向內斜跑，繼而被騎師修正，導致。小組譴責楊明綸。小組在評估此宗事件時，也發現「神速馬車」在此宗事件發生期間外閃，造成干擾。

楊明綸承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近900米處時，他容許坐騎在尚未帶離「賢心星」下向內斜跑，導致「賢心星」被帶向內跑橫越「神速馬車」的跑線，「神速馬車」因而須勒避。小組判罰楊明綸於10月16日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定楊明綸的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

第3場：「萬事快」在運往跑馬地馬場途中右跗關節部位擦傷，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。開閘時將頭低俯，因而失地。小組也就此駒的閘廂行為發出警告。賽後，希威森報告，坐騎出閘緩慢，不利發揮，他認為坐騎較適合在沙田的賽道上作賽。

第4場：「旋風傳奇」於第3場開跑前被小組按照獸醫意見（左前腿不良於行）著令退出。

小組押後宣佈覆磅完畢，以確定是否有足夠理據以「大力猴王」於末段向外斜跑及與該駒互相觸碰為理由，代表季軍馬匹「領創動力」提出抗議。「領創動力」的騎師、馬主及練馬師並未提出抗議，而小組觀看了賽事影片，認為理據不足以進行抗議，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

第5場：賽後，班德禮報告，「十八掌」在直路上受催策時迅速墮退及內閃，他擔心坐騎或有不妥，因而於末段未有全力催策坐騎。「十八掌」包尾大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。

第6場：「勇晉當銳」躍出時向內斜跑，在與「冠寶駒」互相碰撞之際失去平衡。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。「勇晉當銳」上仗勝出，小組認為與上仗相比，此駒今仗的表現令人失望。「勇晉當銳」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

「江南勇士」接近250米處時被在「黑桃火箭」內側緊迫競跑的「魔法速遞」碰撞，因而失去平衡。被查詢時，何澤堯表示，他賽前打算讓自1檔出閘的坐騎佔取更為靠前的位置，以善用排檔優勢。他說，坐騎沿途走勢暢順，但直路上未能對催策交出強勁反應。他又說，他認為坐騎於早段較為留後競跑，以在末段以勁勢衝刺，或較適合發揮。練馬師呂健威同意騎師何澤堯的評估，即此駒或未能適應居於較前位置競跑。

第7場：「砂漿金剛」接近350米處時被略為向外斜跑的「利衍天下」碰撞。賽後，鍾易禮表示，他賽前打算讓坐騎佔取更為靠前的位置，但坐騎未能展現足夠前速以做到這點。他說，坐騎因而居於較賽前部署為後的位置。他又說，坐騎於接近350米處時被「利衍天下」碰撞，其後自該處起未能以勁勢衝刺。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為與近仗相比，「砂漿金剛」今仗的表現令人失望。

「佳尊三」發現左前腿及左後腿均不良於行。

第8場：「縱橫萬里」賽日早上被小組按照獸醫意見（腹絞痛）著令退出。

賽後，潘頓未能就「年少多好」在直路上未能以勁勢衝刺提供任何解釋。練馬師廖康銘表示，他認為此駒在領放下受「雅典武士」追迫而不利發揮，而以能夠在不受追迫下主宰賽事步速時表現最佳。「年少多好」驗出患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。