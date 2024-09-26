船橋復出跑泥地G2　盈寶奇嶽又遇伏兵

昨晚日本地方馬場舉行咗一場泥地1800米G2日本電視台盃，共有13駒競逐，由於吸引咗4匹JRA馬匹參戰，咁就大大提高做可觀性，因為當中包括咗杜拜世界盃亞軍「盈寶奇嶽」，與及跑第6嘅「取勝秘技」，返國後相隔近半年，成為佢哋本土復出戰。

JRA馬匹降呢出戰泥地分級賽，向來都有絕對性優勢，今場亦唔例外，4匹馬之中就包辦三甲，不過成為眾矢之的嘅「盈寶奇嶽」，復出即刻遇上伏兵，呢場頭馬係由坂井瑠星策騎William Barows，喺全程採取放頭戰略下，直路走甩馬群，一放到底建功，而「盈寶奇嶽」騎師川田將雅縱使彎位提早發力，無奈前段失地太多，最終追至一個馬位，飲恨得亞，跑第三係由濱中俊所騎「名將金燕」。

至於「取勝秘技」喺呢場復出戰，再一次令人失望，4匹JRA賽駒之中，表現最差一匹，只得第5名。雖然如此，「取勝秘技」同「盈寶奇嶽」下個目標都係一致，視呢場賽事為另一次遠征前嘅重要熱身，兩駒下一輪將會喺美國育馬者盃經典大賽再度碰頭。