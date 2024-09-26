【蹄聲妙影】跑馬地增設泥地有得諗？

唔講未必知，甚至乎大家未必想知，其實每日嘅馬匹晨操資料仍然係用緊人手輸入，東星未做攝記之前，亦短暫客串過相關崗位，絕對要一眼關七，無論馬匹喺大圈、內圈、彭福公園及機坪等操練，快跳、踱步抑或試閘，都係即場用手mark低，收操就一炮過fax番去畀專人輸入落電腦。

須知每朝閒閒地都有5至6百隻馬出操，資料輸入工作可用揼石仔來形容，加上呢班晨操資料員朝早都要喺8樓記者室，睇4至5粒鐘晨操，有啲仲要即時寫埋晨操稿，一腳踢冇吹水，所以睇漏眼或入錯嘢在所難免，但有時馬匹烙號畀鞍上人隻腳遮咗，佢哋都會即時打電話畀跑道附近班攝記，confirm番係邊隻馬，都會盡做。

早兩日，有網民cap低幅圖畀東星，馬會網晨操資料顯示隻「多彩多姿」，竟然喺跑馬地馬場嘅全天候泥地跑道，由楊明綸快跳兩段，好明顯係資料員一時手快，入錯操練地點啫，斷估跑馬地馬場唔會突然起咗條泥地，但又好似諗得過喎，不過咁樣畀人抽水出post，真係慘過畀人用粗口問候，難怪冇乜人肯入行做晨操，最近有幾個00後都卻步，話寧願搵份夜間保安好過，不致於郁啲就畀人登大字報。

初步提供:

第1場(5)高明力量+(7)最多歡笑

第2場(1)電玩勇士+(3)聰明導彈

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星