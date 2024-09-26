【賽馬以外】執輸係無用　敵不動先動

今季話咁快就差唔多一個月，唔知有咩大家係估唔到㗎呢？廖康銘排榜首？抑或羅富全仲未開齋？定係黃寶妮咁快贏馬？筆者覺得廖康銘現時以6W領先，唔算太令人意外嘅，呢期興第二季大爆發嘛，況且上季尾都證明廖康銘係有料之人，今季廐內質新馬進度嚟到早，兼且連「上校」都可以喺佢手上贏馬，真係要畀個叻啦。至於羅富全就唔使太擔心嘅，手風呢啲嘢此一時，彼一時，但羅廐有實力，好似禮拜六啲實力馬空群而出，只要慢慢贏番個節奏，頭馬就陸續有嚟，始終底子夠同埋厚，真係唔同啲嘅。

反而筆者最意外嘅係，暫時馬房不足30駒嘅徐雨石，已經有3場頭馬喺手，依家護級只需要14W，換言之石哥只要贏多11場就夠數，對馬房嚟講，呢個開局真係有咁理想得咁理想囉。或者有人會問，咁快去到盡，萬一季尾冇人點算呀，有冇計清楚條數？萬一好似伍鵬志上季咁，中段放甩晒，鬥到拉士無力輸1W畀呂健威，連冠軍都冇理咪好大鑊？

筆者覺得呢兩個情況有啲唔同，首先話伍鵬志中段放甩，拉士回唔到氣先輸，係有啲結果論嘅，只要回想上季煞科日當伍鵬志贏埋「初戀」後，大部分人都覺得Pierre篤定封王，嗰時又唔見大家話回唔到氣？同埋筆者一直認為伍鵬志策略冇錯，仲嫌少少放得唔夠甩添，去到最後關頭輸1W，並唔係實力問題，只係呂健威更強而已，強強對壘，由更犀利嘅一方獲勝，輸嗰位亦無話可說，同策略無大關係。

至於徐雨石嘅情況，老實講，以馬房兵源計，基本上馬季每一個階段都係打緊硬仗，仲有咩留放可言，有得贏唔通唔贏，等隻馬畀人拉走，喺人哋馬房到贏咩。同埋筆者近幾季觀察，季尾階段好多時都有幾位練馬師爭冠，要喺呢段時間同啲大馬房分一杯羹？你估話咁易咩，同埋季尾每個馬房都有佢哋嘅目標，有啲可能想贏夠某個數，又或者想幫某啲馬贏馬交代，競爭激烈嘅情況往往比季初更犀利，就以今季初為例，蔡約翰未正式郁手，羅富全又未贏，敵不動自己又唔郁，等到人地擸晒架生，自己先出嚟接招，喺呢個馬圈，咁執輸係無用。

睇番徐雨石今季嗰3W，其實都係上季尾狀態銳開嘅馬，如「符號」、「胡椒軍曹」同埋禮拜六升班轉場出擊嘅「中華威威」，而今季馬房能否護級成功，暫時好大程度睇鎮倉寶「鑽石星空」贏到幾多W，上周末慘遇蔡廐星球馬「氣勢」，結果只得亞軍，究竟咁樣部署「鑽石星空」上陣？真係好關鍵。同埋跑馬啲嘢好奇怪，手風順嘅時間，真係要用盡佢，只要廐內啲未出嘅質新馬生性，徐廐今季護級形勢，應該都幾樂觀嘅。

■山無陵