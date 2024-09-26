周日美日轉播賽好戲連場

日本短途馬錦標 港隊雙雄配搭勁

維港智能綠族無限大激鬥

周日早上先受注加州冠冕賽馬日4場，然後有日本短途馬錦標賽馬日8場，重頭戲短途馬錦標備受矚目，港隊雙雄赴會，「維港智能」首次配上莫雷拉，「綠族無限」則有好拍檔田泰安助拳，港隊代表有望大激鬥！文：《彩報》記者曾善敏

沈集成表示莫雷拉熟悉日本場地，對其陣上發揮充滿信心，而莫雷拉更為了「維港智能」專誠提前飛抵日本，剛周三已為馬匹主課，並向記者透露想用此場勝利作為自己41歲生日禮物。

剛周四朝，「維港智能」改由馬房領班Jimmy進行泥地慢踱工夫，走來亦見精神爽利，之後再去馬匹亮相圈遊花園，並於馬房助理Donna牽引下步行3圈，情緒顯得相當淡定，相信屆時可交出好表現。

至於「綠族無限」剛周三由伍廐從化副練梁浩輝（Ray）負責慢踱及遊花園，周四再於Ray胯下進行快工夫，與退役馬「鼓浪精綵」作拍跳，「綠族無限」入直路後已率先彈甩，走勢暢順吸引。既然港隊雙雄俱備戰充足，大家記得支持牠們為港爭光！

美國加州冠冕錦標泥地G1

Muth大勇衝4連捷

嚟緊周日早上，大家記得要早起欣賞美國大賽！馬會將首次轉播受注美國加州冠冕賽馬日4場，當中3場為草地賽，而重頭戲加州冠冕錦標則為1800米泥地一級賽，此場大賽暫定有7駒角逐，其中由著名練馬師巴富達訓練的Muth，已經連贏3場，實力未見底，機會最值得看好。

Muth服役至今7戰取下5冠2亞，近3戰更取得全勝佳績，上次此馬出戰泥地一哩表列賽，沿途跟在第2位，入直路一加速即躍上，輕取亞軍逾2乘而回，表現勇況。3歲馬如日方中，過往亦有3次在聖雅尼塔馬場泥地贏馬紀錄，場地性能不成問題，睇吓今次能否順利摘下第6捷？