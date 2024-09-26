3000萬三T信伍鵬志！

今期3T有巨額多寶，一注獨中預計派高達3,000萬，各位馬迷又有機會發大財！今次4、5、6場3關，伍鵬志馬房所派的匹「機械騎士」、「堅闖」及「江南盛」都有贏馬機會，用來做三T膽最好不過。此外，伍廐「綠族無限」將會在周日競逐日本短途馬錦標，練者肯定想周六先在沙田交出好成績，繼而周日再奪G1！戰意值得秤先。

剛周三夜賽三T場合，頭關伍廐11倍「逐步贏」一條直路殺上贏馬，次關則有熱門「我做到」跑獲亞軍，表現俱值得一讚。今次周六三T頭關第4場四班1200米泥地，此倉的「機械騎士」3度於此程上名，剛戰季內初出排在12檔起步，搶前走直路最後才乏力得第6名，開氣後應可提升威力，排2檔復利有利形勢，三甲要吼。

三T次關第5場四班1400米草地，伍廐「堅闖」再爭唯一贏馬路程，近4戰3度跑入前3名夠勇銳，潘頓連騎多仗不放手，上仗僅輸短頭位獲亞，今次排5檔易發揮，應可順利贏番次，三甲好穩陣！

三T尾關第6場四班1400米草地，伍廐「江南盛」季初復出一役，直路困在內疊馬群不利追，尚可撲近只輸個半馬位，5歲馬上季最後一戰開齋，今季進度應可再上，排在4檔負120磅甚輕，夠分量跑入一席。