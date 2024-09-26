久久為攻贏完到呢隻？

希斯季初頻頻出擊得手已交出5W，當中沙田兩度起孖，明顯在沙田出擊更有把握！今次周六沙田泥草日賽，練者派7駒進取，數胡也不奇怪。「久久為尊」同主馬、何駿杰及前亞姐冠軍張珮汶嘅「久久為攻」已於早前贏馬，「久久為尊」熱身一仗後捲土重來，半冷值博，尚有上仗於1400米最後800米爆出全場最快時間的「奔妙星」，及泥戰排1檔的「寶麗生輝」與強配布文的「球星」等，俱可捧場。

希斯馬房今季初成績標青，到現時已經有5W交出，今次周六此倉又有7駒開上前線，當中數駒機會突出，建議可買獨贏過關。

第9場三班1600米草地，「久久為尊」上季曾兩度於4歲系列賽得季殿各一，絕對有級數，至今未能獲勝，只是體力用多了不能持續回起，今季重頭操起，上次初出留到包尾追得第8名，只輸於頭馬「陽光勇士」3個半馬位，今次增程威力有增無減。

第4場四班1200米泥地，「寶麗生輝」自從集中跑泥地後，最近6戰同程共得2冠1亞1季1殿，上次復出亦保持水準，敗於「勁先生」之後獲一席第3，今次重配潘頓排1檔起步，有權補中。

第6場四班1400米草地，自購馬「奔妙星」踏入今季5歲表現突飛猛進，剛戰復出追足一條直路反先對手開齋，最後800米締速快達22秒98及22秒54，可見爆發力甚為強勁，各位可追多一次。

此外，第7場「球星」上季尾最後一戰在1400米衝贏「同樣美麗」，後駒再出再入Q，可見「球星」分量，小休縮程小心。