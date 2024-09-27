【露比日本直擊】操完馬同伍鵬志行跑道　田泰安：克服9檔無問題　

剛周三谷草夜賽，伍鵬志和田泰安攜手贏「逐步贏」壯行色。經過昨日航班後，今日(9月27日)騎練以及「綠族無限」馬主團體成員陳少山、劉慶輝等均現身日本中山競馬場晨課操練。

「綠族無限」在田泰安胯下進行草地慢踱工夫，一如之前兩日，均由伴跳馬「鼓浪精綵」先行引路，然後再讓「綠族無限」逐步追上前，沿路走勢輕鬆。

田泰安接受傳媒訪問時表示，好高興今日可以親身抵達中山競馬場，主理「綠族無限」操練，馬兒狀態不錯，經過多日適應，牠已經知道自己不在香港，而今日也是一個非常好的機會，讓自己知道中山競馬場賽道特色，操完馬後親自行過草地一趟，田泰安認為賽道有趣，畢竟在最後直路是上斜路段，與香港有別。

田泰安又表示，自己親身步行賽道和策馬出操始終有一定分別，自己親身體驗更能掌握發力點等，更何況明日有機會，先在中山競馬場先騎5駒出戰，希望令周日的準備工夫更加完整。

對於「綠族無限」在短途馬錦標抽9檔起步，田泰安認為要克服這個檔位，並無太大問題，因為未來兩日天氣不穩，若然當地有雨的話，普遍騎師都喜歡移出中外疊衝刺，相信排9檔令到自己在陣上有較多選擇，而且「綠族無限」是後上馬，抽9檔起步處理更有彈性，現時主要目標是專注周日的賽事。