【露比日本直擊】維港智能泥地踱步　沈集成馬房領班滿意馬匹狀態

今日(9月27日)兩匹香港代表「維港智能」以及「綠族無限」繼續在日本中山競馬場進行備戰。其中沈集成馬房「維港智能」主要在馬房領班文沛洲(Jimmy)胯下於泥地跑道踱步。

「維港智能」由服役起至今，大部份時間均由Jimmy負責操練，人馬可謂建立一定默契。即使上次「維港智能」出戰高松宮紀念賽，一路以來都有Jimmy以及馬房助理Donna照顧。今次「維港智能」第二次來日本遠征，Jimmy表示今次「維港智能」比起上次到日本跑高松宮紀念賽的時候適應得更加好，簡直是有過之而無不及，非常滿意馬匹狀態。

Jimmy透露，今晨為「維港智能」磅重，牠的體重繼續上升，顯示最新體重為1089磅，這是一個好現象，因為成哥本來都希望「維港智能」維持到1080磅已經足夠，但現時在有增磅，相信去到比賽當日都不會跌磅太多。日本千葉縣這幾天預告繼續有雨，Jimmy認為「維港智能」在雨中出戰是百利無一害。雖然今次「維港智能」抽14檔起步，但賽事形勢無人知，自己也會全力信任莫雷拉的發揮，希望自己的夥伴之一「維港智能」，可以繼續在日本取得好成績。