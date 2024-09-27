賀銘年開齋兼第100W一次過？

法國騎師賀銘年在港發展，成績遠遠不及同鄉巴度，而今季仍為開齋而努力，這場頭馬更將成為他在港第100W，可謂意義重大。賀銘年今戰有「安泰」與「風采人生」兩匹邊線坐騎在手，相信騎者亦要好好把握黃金機會。

現役外籍騎師之中，只剩下賀銘年與湯普新尚未開齋，而賀銘年今季已經是第5季在港騎足全季，不過上陣次數依然偏低，因此頭馬一直不多，上季只得20W，乃騎足全季的外籍騎師之中成績最差一位，雖說支持度有限，但今季仍沒有明顯改善，形勢依然被動。

轉眼已來到9月最後一戰，賀銘年自然心急開齋，明日與蔡約翰再度合作兩駒，其中上仗熱身接近之「安泰」，部署重返勝途，顯然有心造就。此駒開鑼日復出在湯普新胯下跑1200米成為69倍大冷，因為排外檔被迫留後競跑，直路望空鬥衝一段餘勢未了，正好為今戰回師首本1400米出擊做好準備。

風采人生衝刺強勁

賀銘年另一匹坐騎「風采人生」上仗同樣展現強勁衝刺得第6名，今次原裝人馬再攻田草1200米。這匹容天鵬練馬師賽馬團體馬上季初出谷戰跑包尾，相比之下今季表現為之眼前一亮，無疑今仗要面對羅廐3戰不敗新星「天天同樂」，騎練同為爭取獲得勝仗而努力，鬥志毋庸置疑。