【分分制勝】蘇偉賢夾艾兆禮　扒冷「良」機

蘇偉賢今季累積3冠1亞1季，全數由潘頓策騎取得，合作成績理想，今期頭場騎練又有「醒目勇駒」攜手出擊，當然值得期待。另一方面，蘇偉賢與艾兆禮上季合作次數不算少，暫時只得「新力高升」及「帥炸」建功，但兩匹頭馬分頭不俗，扒冷吼得過。

第5場四班1400米草地，「良田福星」在新西蘭贏過兩W，俱在1400米賽事取得，亦曾於同程二級賽霍克灣堅尼跑獲殿軍。上季由廖康銘訓練時，6戰全負，季尾角逐田草1400米，交出1分22秒39得第8名，已貼近四班標準時間，反覆顯示此程屬最佳出路。

「良田福星」輸近不久，就轉投蘇偉賢馬房，轉倉翌日重投操練，之後密密打磨，在新環境下適應受落。9月13日參與從化草地大閘，艾兆禮專程北上過檔，馬匹起步不慢，隨即被拖後，入彎時慢慢移出外疊望空，同組大部分馬匹的鞍上人已郁手考驗，唯獨艾兆禮好整以暇，直到最後200米才開始鬆住走，「良田福星」迅速交出好反應，從後追回第7名，拍住剛於夜賽贏馬的「椒椒醒」同到，走勢躍進。

蘇偉賢上季接手訓練多匹散倉貨，結果「精明勇駿」、「慶萬家」及「領航神駒」均能一出即勝，練者亦心急省靚招牌，如今「良田福星」已操好狀態，巧遇易位難贏的「堅闖」及「綠族威」，有望在弱組中突圍。

■明治朗