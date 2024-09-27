日本夏季短途王　里見夢境截擊兩匹港隊代表

1200米一級賽短途馬錦標周日在日本的中山競馬場上演，頭馬獎金高達1.7億日圓（約916萬港元）。主隊賽駒之中，首度出爭一級賽的「里見夢境」成為焦點，而兩匹香港賽駒「維港智能」及「綠族無限」也加入戰團。

「里見夢境」迄今僅曾出爭三級賽，今仗首度挑戰一級賽，按理難以獲外界視為熱門，但牠至今9戰取得7冠1亞，顯然具備相當實力。「里見夢境」父系出自「龍王」，練馬師堀宣行先讓這匹較為遲熟的馬兒慢慢成長，直至3歲賽季才安排首次上陣，出道後首兩年曾因蹄甲問題及蹄底瘀傷而須兩度長期休賽。

「里見夢境」今年夏季連勝函館短途錦標及堅蘭盃兩項1200米三級賽，在夏季短途系列賽封王，此駒周日將續由連達文主轡，這對人馬組合上仗揚威堅蘭盃後，剛周三與另外兩駒拍跳。連達文說︰「這次操練主要是觀察馬兒的狀況，牠的動作流暢，狀態勇銳，也顯得躍躍欲試。」

「里見夢境」今仗的最大勁敵看來會是「大海女神」，這駒是上屆短途馬錦標冠軍，將力爭成為此賽自1990年升格為一級賽後，第4匹成功衞冕的賽駒。然而，「大海女神」去年勇奪短途馬錦標後，至今3戰未能再踏凱旋門，包括上仗在1200米二級賽人馬錦標負於頭馬半個馬位。

「大海女神」今仗重配川田將雅，練馬師池江泰壽說︰「我最近大多安排馬兒在上斜跑道出操，發現牠進展甚佳，跑過一仗後狀態大勇，現時身心更為成熟。牠本周快課時總是想往前快奔，但我指示川田將雅將牠留在另一駒之後。當川田將雅將馬兒向外移出時，馬兒隨即交出反應上前。」

其餘實力分子還包括「消暑樂祭」，今仗再由坂井瑠星主轡，這對人馬組合去年角逐短途馬錦標時，與「大海女神」幾乎齊過終點，結果以馬鼻位之差屈居亞軍。

此外，日本當地預測周日有雨，或會令場地變得軟慢，可能會削弱一眾熱門分子的優勢。